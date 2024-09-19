По Землі почала бити надпотужна магнітна буря: скільки триватиме та як захиститися
У четвер, 19 вересня, почалася потужна магнітна буря червоного рівня небезпечності. Сила геомагнітного шторму сягнула семи балів з дев'яти можливих.
Судячи з прогнозу магнітних бур на цей тиждень, оприлюдненому на сервісі Meteoagent, геомагнітний шторм триватиме цілу добу. Його сила почне спадати лише у п'ятницю, 20 вересня.
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Магнітні бурі календар на вересень:
Як магнітні бурі впливають на людину:
У період збурень магнітосфери Землі через спалахи на Сонці люди здебільшого скаржаться на головний біль, може з'явитися дратівливість, перепади настрою, підвищення чи пониження артеріального тиску, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном, також може спостерігатися загострення хронічних хвороб.
Що робити коли магнітні бурі:
- Треба пити достатньо чистої води, зеленого або трав'яного чаю. А від кави, алкогольних напоїв та енергетиків варто відмовитися взагалі.
- Харчування має бути збалансованим. Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.
- Більше гуляйте на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень у життя.
- Експерти не рекомендують проводити багато часу під прямим сонячними променями.
- Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій.
Нагадаємо, науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.
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