Чому Клеопатра вбивала всіх чоловіків, з якими проводила ніч: вчені знайшли відповідь

Клеопатра, остання цариця Стародавнього Єгипту, завжди приваблювала увагу багатьох навіть після смеріт. Її життя та смерть овіяні численними легендами та здогадками. Кажуть, що вона була неперевершеною красунею та завжди чудово виглядала.

Про це пише УНІАН.

Вчені дізнались, що Клеопатра робила ванну, в яку додавала ослине молоко, свіжий мед і мигдальне масло, яка робила її шкіру надзвичайно м‘якою та гладенькою.

Навіть під час походів вона завжди брала з собою кілька молодих ослів, щоб не пропускати процедури.

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Деякі джерела вказують на те, що єгипетська цариця не відрізнялась надзвичайною красою, а чоловіків приваблювала ерудованістю і харизмою.

Відомим фактом є те, що вона позбавляла життя чоловіків, які проводили з нею ніч. На думку вчених, це робилось для того, щоб не афішувати свій зв‘язок з простолюдинами.

Римський історик IV століття Аврелій Віктор писав, що Клеопатра старалась не залишати в живих нікого зі своїх коханців, щоб ті не спекулювали на зв'язку з правителькою.

Нагадаємо, вчені розкрили реальну причину смерті Клеопатри.

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