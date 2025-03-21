Чому корпорації масово купують BTC?

Компанія Strategy залучила $711,2 млн шляхом випуску привілейованих акцій Perpetual Strife Preferred Stock, що дозволить їй поповнити свої крипторезерви. Було продано 8,5 млн акцій із купоном 10% за ціною $85 кожна, хоча початково планувалося зібрати лише $500 млн. Важливий нюанс у тому, що нові акції не передбачають можливості конвертації в звичайні, що вказує на довгострокову стратегію компанії. Strategy вже володіє понад 499 200 BTC, і нові закупівлі дадуть змогу перевищити позначку у 500 000, що ще більше зміцнить її позиції серед найбільших інституційних власників криптовалюти.

Такі дії великих компаній змінюють баланс ринку. Інституційні інвестори дедалі більше скуповують біткоїн, зменшуючи його пропозицію на вільному ринку. Обмежена кількість BTC у поєднанні зі зростаючим попитом може підштовхнути ціну вгору. Водночас централізація активів у руках корпорацій піднімає питання щодо можливого контролю над ринком. Якщо великі гравці почнуть координовано продавати або утримувати BTC, це може спричинити серйозні коливання вартості.

Для звичайних криптоінвесторів це як можливість, так і виклик. Активність компаній зміцнює статус BTC як активу для збереження капіталу, що приваблює нових учасників. Проте зростаюча концентрація біткоїна в руках великих гравців може зробити його менш доступним. Якщо нинішня тенденція продовжиться, для пересічних інвесторів придбання BTC стане складнішим через високу вартість і дефіцитність монети.

Ці зміни демонструють еволюцію крипторинку. Біткоїн уже не є просто активом для ентузіастів — він перетворюється на фінансовий інструмент великих компаній. Це впливає на баланс між децентралізованою природою криптовалют і зростаючим контролем з боку корпорацій. Якщо цей тренд посилиться, майбутнє BTC може стати значно більш централізованим, ніж задумували його творці.

Питання полягає в тому, чи зможуть роздрібні інвестори конкурувати з корпораціями, коли біткоїн стає дедалі менш доступним. Великі гравці формують нову еру криптовалют, і поки що невідомо, як це змінить ринок у довгостроковій перспективі. BTC залишається дефіцитним ресурсом, і питання його доступності стає дедалі гострішим.

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