Чому коти роблять "масаж" лапками господарям: відповідь вчених

Господарі кішок часто помічають, як їх вихованці місять лапами ковдру або ганчірку. Деякі коти роблять «масаж» навіть людям, посилено мнучи тіло передніми лапами. Така поведінка для тварин природна, але при цьому відзначається вона не у кожної особини. Причин даної особливості кілька, і якщо розуміти їх, то спілкування з твариною стане ще більш повним та цікавим. Науковці дослідили цю котячу звичку та запропонували версії, які пояснюють котячу поведінку, повідомляє The conversation.

Коти починають перебирати лапками ще будучи кошенятами. При годуванні малюк розминає груди матері, стимулюючи вироблення молока. На м’яких подушечках лап котів є пахучі залози, і коли вони розминають ці залози, виділяються феромони (хімічні сигнали, які використовуються для спілкування). «Масаж», що кошеня робить своїй матері, вивільняє феромони, таким чином вони передають матері сигнали про себе, свою ідентифікацію, про свій стан здоров’я та багато інших повідомлень.

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Під час масажу кішки кошенятком виділяється феромон, важливий не лише для зв’язку між матір’ю та дитинчатами, він відомий ще своїми заспокійливим властивостями, також має потенціал для лікування агресії.

Чому дорослі коти продовжують «масажувати»

У дорослому віці коти продовжують повторювати ці дії. Як вважають вчені, тепер це спроба спілкуватись з людьми, іншими котами, тваринами. Розминання в дорослому віці допомагає передавати повідомлення, інформувати. Якщо тварина робить масажні рухи своєму господарю або будь-якій іншій людині або тварині, значить, вона виявляє довіру і симпатію.

Якщо ваш кіт розминає лапки, сидячи на колінах, значить він намагається повідомити, що «ми є партнерами», або ж, кажучи людською мовою, що «ти моя людина». Ми навіть можемо заохотити розминання, нагороджуючи нашого кота увагою, коли він це робить.

Деякі дорослі коти люблять м’яти м’які або вовняні ковдри, водночас покусуючи матеріал, імітуючи, наче вони п’ють з соски. Такі дії можуть розслаблювати та заспокоювати кота саме через асоціацію з дитинством.

Що розминання говорить про самопочуття котів

У більшості випадків розминання вказує на те, що вашій кішці або коту комфортно. Однак якщо розминання (і особливо смоктання) відбувається дуже часто, протягом тривалого часу, здається нав’язливим або починає пошкоджувати котячі лапи, ваші ноги або зуби вашої кішки, це може бути ознакою того, ваш улюбленець переживає стрес або біль і потребує огляду у ветеринара.

Розминання та смоктання може стати нав’язливою звичкою, особливо це може бути проблемою для сіамських і бірманських котів.

Так само як і люди, коти – індивідуальності та люблять демонструвати, що їм комфортно з вами або вони прив’язані до вас.

Що робити, якщо кіт боляче «масажує»

Якщо кігті вашої кішки занадто сильно впиваються, купіть товсту ковдру, якою ви зможете накрити місце на тілі, де полюбляє розминати лапки улюбленець. Натомість винагороджуйте лагідний «масаж», виявляючи більше уваги до кота, погладжуючи його або даючи ласощі. Ви навіть можете вигадати звуковий сигнал для кішки, щоб попросити прибрати кігті геть. Просто пов’яжіть слово та харчову винагороду з бажаною поведінкою.

Нагадаємо, кухонне начиння здатне накопичувати енергетику своїх власників. Якщо вимити посуд в чужому будинку, можна забрати у господарів не лише їхній добробут, а й проблеми.

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