Чому на листі троянд виникає білий наліт та як позбутися хвороби

На здорових трояндах може з'являтися білий наліт. Він вкриває листя, пагони та бутони.

Це може бути ознакою борошнистої роси. Грибкова хвороба може швидко знищити рослину та сусідні культури.

Борошнисту росу викликають грибки-паразити. Листя та бутони уражених кущів в’януть, жовтіють та опадають.

Читайте також: Як стимулювати цвітіння троянд за допомогою горілки: простий лайфхак

Найвразливіші для грибка, що викликає борошнисту росу, – чайно-гібридні та ремонтантні троянди. Щоб уникнути зараження, висаджуйте троянди на добре дренованих ґрунтах, в місцях з достатнім освітленням.

Троянди треба поливати лише вранці та тільки тоді, коли висох верхній шар ґрунту. Вносьте рекомендовані норми мінеральних добрив, особливо азотних. Також потрібно декілька разів за сезон посипати троянди золою.

Нагадаємо, що різні гризуни на городі та в саду завдають серйозної шкоди. Проте експерти назвали дешеві та прості способи, які допоможуть назавжди позбутися щурів та інших шкідників. Попри шкоду, яку завдають пацюки, вони ще й розносять потенційно небезпечні хвороби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!