Чому не треба викидати подаровані троянди, які зів'яли: лайфхак для городників

Якщо вам подарували троянди і вони вже зів'яли, стоячи у вазі, не варто одразу викидати їх у смітник. З їхніх стебел можна проростити нові квіти.

Пропонуємо вам лайфхак, як проростити нові квіти із зів'ялих троянд. Вам знадобиться лише кілька картоплин та трохи часу.

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Теорія, яка лежить в основі цього трюку, полягає в тому, що картопля буде підтримувати вологість надрізу та забезпечувати рослину поживними речовинами, необхідними для процвітання. Коли ж рослина росте, картопля розкладеться природним шляхом, живлячи ґрунт, куди висаджена квітка.

Тож, якщо у вас є букет зів'ялих троянд, скажімо, 5 квіток, то підготуйте 5 твердих сирих картоплин. У картоплі потрібно проробити отвір, який за діаметром буде трохи меншим, ніж має стебло троянди. Отвір не має бути наскрізним, варто залишити десь до сантиметра "підґрунтя", що живитиме стебла майбутніх живців.

Зі стебла зріжте зів'яле суцвіття троянди, а потім обріжте кінчик стебла. На стеблі має залишитися кілька місць, що залишилися від листочків квітки. В ідеалі їх має бути три.

Кінчик стебла, який впихатимете у картоплину, треба змастити або садовим біоклеєм, або звичайним медом. Змащений кінчик стебла треба запхнути у раніше пророблений отвір картоплі.

Потім картоплю з живцями троянд треба покласти у горщик для квітів та присипати ґрунтом, аби він повністю покрив картоплю. Зволожте землю у горщику та ще трохи присипте сухим ґрунтом.

Навесні, коли дозволятиме погода (якщо температура повітря перевищуватиме 10 градусів тепла вночі та 15-18 вдень), пророщені троянди висаджують у відкритий ґрунт разом із залишками землі й картоплі, у якій ви їх пророщували.

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