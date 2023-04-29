Чому не треба виливати прокисле молоко: як використати його на городі

Мало хто знає, але кисле молоко модна використати не лише для випічки та оладок, а й для збільшення врожаю в саду чи на городі. У кислому молоці містяться корисні речовини, які допоможуть рослинам рости та розвиватися, завдячуючи отриманому з молока кальцію, калію та фосфору.

А ще кисле молоко має фунгіцидні властивості. Тобто воно може допомогти боротися зі шкідниками.

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Як приготувати добриво з кислого молока

Вода – 2 літри

Скисле молоко – склянка

Йод - 10 крапель

Розбавте молоко, що скисло, водою, додайте йоду та цією рідиною поливайте рослини.

Як боротися зі шкідниками за допомогою простокваші

Оскільки більшість шкідників не можуть перетравлювати лактозу, молоком можна врятувати рослини від комах, жуків та личинок.

Для обприскування посадок готують такий розчин:

3 л молока;

7 л води;

2 ст. л. рідкого мила;

10 мл рідкого березового дьогтю.

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