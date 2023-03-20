Чому не слід пити зранку розчинну каву

Розчинна кава є одним з найбільш популярних напоїв у світі, проте багато людей стикаються з проблемою того, що після її вживання вони не відчувають бадьорості, яку дарує звичайна кава. Чому так відбувається і чи справді розчинна кава не може бадьорити?

Читайте також: Що додати у каву, щоб вона не гірчила

По-перше, слід зазначити, що бадьорість після вживання кави пов'язана з дією кофеїну. Розчинна кава, як і звичайна, містить кофеїн, проте його кількість може значно відрізнятися. Більшість виробників розчинної кави використовують способи видалення кофеїну з кавових зерен, які дозволяють зменшити його кількість у готовому напої. Таким чином, якщо порівняти кількість кофеїну у чашці розчинної кави і звичайної кави, то вона може бути значно меншою в розчинній каві.

По-друге, додавання до розчинної кави деяких інгредієнтів може зменшити її бадьорість. Наприклад, деякі виробники додають до розчинної кави молоко, цукор або інші солодощі, які можуть зменшити кількість кофеїну, який вбирається в організм, та змінити швидкість його всмоктування. Також, розчинна кава може містити додаткові інгредієнти, які можуть впливати на швидкість всмоктування кофеїну, такі як крохмаль, зерна кукурудзи та інші.

Ще однією причиною того, чому розчинна кава може не бадьорити, є її склад. Розчинна кава містить менше кавових олій та сполук, які відповідають за смак і аромат кави, ніж свіжомелена кава. Олії та сполуки з кавових зерен також містять кофеїн, який стимулює нервову систему та збуджує організм. Однак, в процесі виробництва розчинної кави, ці олії та сполуки можуть бути знищені або зменшені, що призводить до меншої кількості кофеїну в напої.

Також важливо враховувати якість води, яку використовують для змішування з розчинною кавою. Якщо вода містить велику кількість мінералів та домішок, то це може вплинути на смак та якість напою.

У підсумку, розчинна кава може не бадьорити через різні причини, включаючи процес виробництва, склад напою та якість води. Якщо ви хочете отримати максимальний ефект від кави, краще обрати свіжомелену каву та використовувати якісну воду для приготування цього напою.

Якщо ви пролили каву на білий одяг, позбутись кавової плями навіть на білому одязі можна, якщо діяти швидко. Раніше ми також писали про те, які 4 спеції додають у каву, щоб покращити аромат та смак напою, і які 3 спеції додають в чай, щоб зробити його більш корисним для здоров'я.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!