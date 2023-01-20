Чому не варто додавати багато цукру в тісто для сирників

М'який сир – популярний продукт серед українців, зачасту його споживають під час сніданків. Найбільш відоме блюдо з цього сиру – це сирники. Їх можна як смажити, так і запікати.

Щоб сирники вийшли "ідеальними" – не пригорали, тримали форму та не розтікалися по пательні, потрібно врахувати кілька основних правила їхнього приготування.

Для сирників обирайте сир, який зроблений із цільного або сухого молока, вершків, вершкового масла, молочної закваски, сичугового ферменту. Він не повинен містити рослинних жирів. Жирність продукту не має перевищувати 20%, пише сайт "Млинці".

Секрети ідеального тіста для сирників:

Якщо сир вологий, викладіть його на вкритий марлею друшляк, трохи притискаючи, зцідіть зайву рідину.

Уникайте додавання у тісто завеликої кількості борошна та яєць – строго слідуйте рецепту, за яким ви готуєте.

Не можна у сирники сипати більш як дві столові ложки цукру на 0,5 кг сиру – якщо додати більше цукру, він виділить сироп й сирники "розкиснуть", втратять форму і будуть розтікатися при обсмаженні.

Якщо сирники потрібно зробити густішими, використайте манну крупу замість борошна й перед тим як їх смажити, дайте тісту вистоятися до пів години.

Для підсилення смаку сирників можна додати корицю, ванілін, кардамон, мускатний горіх, або шафран.

При приготуванні солоних сирників можна додати паприку.

Борошно до тіста можна не класти, а перед обсмаженням сформовані сирники обваляти у борошні, або у манній крупі.

Ще одна цікава порада: цукор краще не просто всипати до сиру, а спочатку збити його з жовтками.

Класичний рецепт сирників:

Візьміть 250 грамів м'якого сиру з п’ятивідсотковою жирністю, одне яйце, дві столові ложки борошна, столову ложку цукрової пудри, трохи ваніліну, дві столові ложки рослинної олії.

Як приготувати:

У мисці збийте яйце з цукровою пудрою, всипте сир та розімніть виделкою. Додайте трохи ваніліну та гарно розмішайте. Додайте ложку борошна і знову розімніть сир. Сформуйте сирники та обваляйте у борошні. Розігрійте пательню, влийте олію та викладіть сирники. Зменшіть вогонь до мінімального. Перші боки сирників смажте під кришкою, щоб вони пропарилися усередині. Викладайте готові сирники на паперові рушники або цупкі серветки – вони вберуть зайву олію.

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