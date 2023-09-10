Чому не варто носити багато брелоків разом з ключами від авто і не тільки

Чому не варто вішати багато брелоків на ключі від машини

Для багатьох людей ключі від автомобіля не лише засіб управління машиною, але і своєрідна палітра для виразного самовираження. Хтось прикрашає їх для естетики, а хтось, щоб зробити зв'язку ключів важчою та більш помітною. Проте, ця звичка може мати негативний вплив на ваш автомобіль, якщо ви її застосовуєте.

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За даними видання Sante Plusmag, деякі водії не обмежуються лише одним брелоком для ключів, а використовують для цієї мети багато інших предметів, включаючи ключі від квартири та інші речі. Проте це може призвести до негативних наслідків для вашого автомобіля.

Додаткова вага, створена брелоками та іншими підвісками, може пошкодити контактні елементи автомобільного запалювання. Це саме той елемент, що приймає ключ авто.

Якщо ви великий шанувальник "брязкалок" на ключах, слід мати на увазі, що зайва вага може завдати шкоди тендітним внутрішнім компонентам запалювання автомобіля. Внутрішні компоненти запалювання є дуже чутливими і не розраховані на надмірну вагу.

Такі додаткові навантаження можуть спричинити пошкодження запалювання вашого автомобіля. Внаслідок цього може виникнути розхитання замка запалювання, що, у свою чергу, може викликати збої та проблеми зі стартером.

Досвідчені водії також зауважують, що ключ в запалюванні не повинен бути обтяженим зайвою вагою і не повинен мати різних стрічок і мотузочок, які можуть зачепитися за щось під час управління автомобілем і порушити роботу замка.

Тож, якщо ви прагнете зробити своє авто видимішим або виразити свій стиль, слід розглянути інші способи, а не навантажувати ключі зайвими предметами, що може призвести до негативних наслідків для вашого транспортного засобу.

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