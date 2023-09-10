Почему не стоит носить много брелок вместе с ключами от авто и не только

Для многих людей ключи от автомобиля не только средство управления машиной, но и своеобразная палитра для выразительного самовыражения. Кто-то украшает их для эстетики, а кто-то, чтобы сделать связи ключей более тяжелой и заметной. Однако, эта привычка может оказать негативное влияние на ваш автомобиль, если вы его применяете.

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По данным издания Sante Plusmag, некоторые водители не ограничиваются одним брелоком для ключей, а используют для этой цели много других предметов, включая ключи от квартиры и другие вещи. Однако это может привести к негативным последствиям для вашего автомобиля.

Дополнительный вес, созданный брелоками и другими подвесками, может повредить контактные элементы автомобильного зажигания. Это именно тот элемент, принимающий ключ авто.

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Если вы большой поклонник "погремушек" на ключах, следует иметь в виду, что лишний вес может нанести вред хрупким внутренним компонентам зажигания автомобиля. Внутренние компоненты зажигания очень чувствительны и не рассчитаны на избыточный вес.

Такие дополнительные нагрузки могут привести к повреждению зажигания вашего автомобиля. В результате может возникнуть расшатывание замка зажигания, что, в свою очередь, может вызвать сбои и проблемы со стартером.

Опытные водители также отмечают, что ключ в зажигании не должен быть отягощен лишним весом и не должен иметь разных лент и веревочек, которые могут зацепиться за что-то во время управления автомобилем и нарушить работу замка.

Итак, если вы хотите сделать свой автомобиль более видимым или выразить свой стиль, следует рассмотреть другие способы, а не нагружать ключи лишними предметами, что может привести к негативным последствиям для вашего транспортного средства.

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