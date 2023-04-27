Как не допустить появления полос от дворников на лобовом стекле авто: лайфхак

Автомобильные эксперты делятся советами, как избавиться от следов от дворников на лобовом стекле машины. Разводы на стекле могут быть не только результатом невнимательности водителя, но могли возникнуть по другим причинам.

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Один из способов решить проблему – заменить щетки дворников, но это не всегда помогает. В начале стоит попытка поменять щетки местами, а если это не помогло, то можно считать замену щеток необходимой.

Если разводы на стекле исчезли, проблема может заключаться в другом. Надо обратить внимание на состояние пружин, сжимающих рычаг стеклоочистителя к стеклу. Если автомобиль имеет большой возраст, пружина может быть изношенной или растянутой, поэтому стеклоочистители не могут плотно прижаться к стеклу. Часто такое случается в зимний период, когда водители приподнимают щетки для того, чтобы они не померзли.

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В этом случае необходима замена пружины. Если продавцы уверяют, что пружину можно купить только в комплекте со щеткой или трапецией, то можно отремонтировать старую, отогнув один виток пружины и сделав из него крючок для фиксации на стеклоочистителях.

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