Почему в авто должны быть носки, спирт и зубная паста: 10 лайфхаков для водителей в непредсказуемых ситуациях

Опытные водители всегда имеют в своем арсенале ряд лайфхаков, которые они постоянно применяют, чтобы сделать процесс эксплуатации более удобным. Особенно в плохих погодных условиях эти советы могут помочь сохранить хорошее состояние авто и нервы водителей.

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Журнал "Апостроф" поделился лайфхаками, которые помогут найти выход из любой ситуации на дороге.

Носки и дворники. Чтобы дворники не замерзли на стекле, их можно надеть на носки. Однако необходимо учитывать, что носки не должны контактировать со стеклом; Спирт для стекла. Чтобы предотвратить запотевание стекла, его можно обработать спиртом. Однако, не следует использовать технический спирт, поскольку испарения этого вещества токсичны и могут вызвать отравление. Также следует иметь в виду, что запах спирта может быть неправильно трактован дорожным инспектором; Крем для бритья и запотевания стекла. Другой способ, как избавиться от запотевания на стекле, заключается в нанесении на него крема для бритья. После того, как крем будет нанесен и вытерт, на стекле образуется незаметная пленочка без разводов; Балансировка колес. Ненадлежащая балансировка колес может быть вызвана замерзанием воды внутри колеса после мытья или езды по лужам. Это можно проверить самостоятельно; Зубная паста и фары. Зубная паста может использоваться для очистки фар автомобиля. Для этого необходимо нанести толстый пласт на фары, затем смыть водой и отполировать их. Результат точно удивит; Охлаждение салона. Запотевания стекла можно избежать, охладив салон. После выхода из машины можно открыть все дверцы, чтобы не было разницы в температуре внутри и снаружи, тогда не будет конденсата; Носок и наполнитель кошачьего туалета. Чтобы избавиться от чрезмерной влажности в салоне, используйте носок, наполненный кошачьим наполнителем. Просто оставьте ее на ночь, и утром вы найдете сухой и свежий воздух в своем автомобиле; Топливо и лист бумаги. Чтобы проверить качество топлива на АЗС, капните каплю на лист бумаги и подождите, пока она высохнет. Если на бумаге появятся кристаллики льда, это означает, что топливо низкого качества, поэтому следует заправляться на другой АЗС; Аккумулятор и тепло. Чтобы избежать разрядки аккумулятора зимой, держите его в теплом месте, например в доме. Это поможет запускать автомобиль легко, даже в холодную погоду; Перегрузка авто. Каждые 45 кг дополнительного веса в багажнике увеличивают расход топлива на 2%, поэтому перед путешествием выбросьте лишние вещи и проверьте вес вашего автомобиля.

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