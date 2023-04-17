Попрощаетесь с тонировкой: Какие популярные средства нельзя использовать для мойки авто

Весна – отличное время, чтобы убрать не только свой дом, но и помыть свой автомобиль. Если вы решили отказаться от услуг автомойки, то следует знать, что не все средства для уборки дома подходят для мытья автомобиля, чтобы избежать возможного повреждения.

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В частности, не рекомендуется использовать бытовые моющие средства на автомобильном стекле, как предупреждает Mirror. Они содержат аммиак, который может повредить покрытие тонировки и вызвать его отслоение при регулярном использовании.

Даже обычные спреи для уборки, предназначенные для стекла, могут содержать аммиак и нанести вред покрытию автомобильного стекла. Поэтому, перед использованием таких средств на авто, следует убедиться, что они не содержат аммиака во избежание возможных проблем.

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Также следует избегать использования жидкости для мытья посуды на автомобильном лаке, поскольку она может содержать агрессивные вещества, которые могут разъедать лаковое покрытие автомобиля и повредить его.

Кроме того, важно помнить, что отдельные чистящие средства могут иметь негативное влияние на акриловые боковые зеркала, приводя к их желтению со временем.

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