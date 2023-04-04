Как вытащить сломанный ключ из замка авто: простые лайфхаки

Жизненные неудачи случаются со всеми, но некоторые можно легко решить, если знать несколько простых лайфхаков. Например, если вы оказались на улице с ключом от застрявшего в замке автомобиля, не паникуйте – существует несколько способов, которые могут помочь.

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Согласно изданию Sante Plus, ключ может сломаться внутри, если его не пользовались правильно, он ржавый или слишком изношенный. Ключи с несколькими глубокими вырезами также могут иметь ломающиеся слабые места. Эти детали хрупкие и могут случайно сломаться. Чтобы избежать такой ситуации, лучше выбрать ключ из более прочного материала, чем алюминий.

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Один из способов вытащить ключ – использовать плоскогубцы. Это поможет легко повернуть цилиндр в заблокированное или разблокированное положение. Если ключ сломался внутри замка, вы можете попытаться схватить и выровнять конец сломанного ключа, чтобы вытащить его без ущерба.

Другой способ – смазать ключ масляной жидкостью, чтобы вытащить его. Профессионалы обычно используют сухую смазку, чтобы не запачкать замок. Распылив масло в отверстие, обязательно протрите излишки вокруг замка, прежде чем приступать к работе.

Еще один способ вытащить ключ заключается в использовании двух шпилек. Для этого откройте их и вставьте два наконечника с обеих сторон ключа. Попытайтесь поднять его изнутри. Секрет состоит в том, чтобы кончики двух штифтов опирались на края пазов для ключа. Затем осторожно поднимите ключ, чтобы можно было без труда вытащить.

В случае, если ключ все же не удается вытащить с помощью вышеперечисленных методов, лучше обратиться за помощью к профессиональному слесарю. Специалист сможет быстро и безопасно выполнить ремонт замка или ключа.

Важно помнить, что замок очень чувствительный механизм, поэтому неправильное обращение с ключом может привести к его поломке и потребности в ремонте. Поэтому лучше всегда быть внимательными и аккуратными при обращении с ключами и замками.

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