Попрощаєтесь з тонуванням: Які популярні засоби не можна використовувати для миття авто

Весна – чудовий час, щоб прибрати не тільки свій будинок, але й помити своє авто. Якщо ви вирішили відмовитися від послуг автомийки, то варто знати, що не всі засоби для прибирання у будинку підходять для миття автомобіля, щоб уникнути можливого пошкодження.

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Зокрема, не рекомендується використовувати побутові засоби для миття скла на автомобільному склі, як попереджає Mirror. Вони містять аміак, який може пошкодити покриття тонування і спричинити його відшарування при регулярному використанні.

Навіть звичайні спреї для прибирання, які призначені для скла, можуть містити аміак і завдати шкоди покриттю автомобільного скла. Тому, перед використанням таких засобів на авто, варто переконатися, що вони не містять аміаку, щоб уникнути можливих проблем.

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Також варто уникати використання рідини для миття посуду на автомобільному лаку, оскільки вона може містити агресивні речовини, які можуть роз'їдати лакове покриття автомобіля і спричинити його пошкодження.

Окрім того, важливо пам'ятати, що окремі засоби для чищення можуть мати негативний вплив на акрилові бічні дзеркала, призводячи до їх жовтіння з часом.

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