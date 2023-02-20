Чому не можна кидати пельмені в окріп: поради кухарів

Не треба мати професійних кулінарних навичок, щоб зварити пельмені. Проте навіть цю просту страву можна приготувати смачніше, якщо знати декілька порад від кухарів.

Найважливіше вибрати смачне м'ясо, зробити правильне тісто та якісно зліпити пельмені, тоді на ви точно будете задоволені смаком. Та навіть якщо ви купуєте заморожені пельмені – слід знати як приготувати їх правильно. Часто під час приготування пельменів, люди допускають головну помилку – вони кладуть пельмені з морозилки одразу в киплячу воду.

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Заморожені пельмені зазвичай сухі та не еластичні. Кинувши їх в окріп ті починають лопатись, розварюватись та злипатися. Кидайте напівфабрикати не в окріп, а у звичайну гарячу воду.

Якщо вода вже закипіла – просто додайте в каструлю склянку холодної води. Вода з пельменями закипить потім, поки вони варяться.

Не забувайте підсолити воду, в якій ви варите пельмені, а щоб покращити смак та аромат страви використовуйте лаврові листи, чорний перець горошком та цибулю.

Раніше ми писали про те, що не можна робити, щоб омлет не опав і не підгорів, а ви насолодились пишним та смачним сніданком.

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