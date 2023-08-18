Чому не можна часто купати собаку: поради

З чотирилапими друзями потрібно не лише грати та годувати їх, але й регулярно доглядати за їхньою за шерстю та гігієною. Часте купання не є єдиним чинником, що впливає на зовнішній вигляд ваших улюбленців.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що раціон харчування грає важливу роль у підтриманні здоров'я шкіри та шерсті тварини.

Забезпечуючи собаку відповідними поживними речовинами, можна зберегти її шерсть в ідеальному стані, навіть якщо не часто купати її. Профілактика паразитів, стеження за здоров'ям і обміном речовин сприяють підтримці здоров'я шкіри та шерсті собаки, що своєю чергою зменшує необхідність частого купання.

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Варто пам'ятати про можливі проблеми з шерстю, такі як лупа, свербіж, ламкість чи тьмяність. Затягнуте линяння теж може бути наслідком проблем зі здоров'ям.

Спеціалісти підкреслюють, що оптимальна частота купання собаки є не частішою одного разу на два місяці, якщо немає інших рекомендацій ветеринара. Надто часте купання може змити природний захисний шар шкіри, створивши сприятливе середовище для хвороботворних бактерій.

Додали, що потреба в купанні виникає, якщо собака забруднилася, має курс лікування або після прогулянки. Для збереження чистоти досить мити лапи та протирати живіт.

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