Чому не можна класти картоплю в борщ: поради кулінарів

Український борщ є однією з найпопулярніших страв, яка задовольняє всю родину. Цей ситний, смачний, наваристий і густий суп може замінити і перше, і друге. Проте, не всі знають, як покращити його смак і які класичні інгредієнти можна змінити або виключити.

Читайте також: Як зварити борщ: простий рецепт і корисні лайфхаки

Традиційно до борщу додають капусту, картоплю, буряк, моркву і цибулю. За бажанням можна також включити квасолю, томат, часник та зелень. Однак, досвідчені кухарі вважають, що не обов'язково використовувати всі ці інгредієнти одночасно. Більше того, борщ може бути ще смачнішим без одного з основних продуктів!

Наприклад, вважається, що без картоплі борщ виходить менш важким і не втрачає свою апетитну привабливість. Навіть без неї суп може бути насиченим і ситним. Потрібно розуміти, що наші предки колись жили без картоплі, але борщ все одно був улюбленою стравою.

Основні кроки приготування борщу залишаються практично незмінними, незалежно від того, чи включаєте картоплю в рецепт чи ні. Якщо бажаєте порадувати свою родину, подайте борщ з пампушками з часником.

Спочатку варять м'ясо для бульйону, а потім додають капусту. Далі готують засмажку з моркви, цибулі, буряків та томатів (або томатної пасти). Для приправ можна використовувати сіль, чорний перець та лавровий лист. Часник рекомендується додавати до борщу перед подачею, щоб зберегти його аромат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати гетьманський борщ за рецептом Євгена Клопотенка.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!