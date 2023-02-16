Чому не можна лити олію на холодну сковорідку: всі за та проти

Приготування їжі завжди було пов’язано з купою правил та міфів. Одним із спірних досі можна вважати питання про олію на пательні. Чи варто розігрівати сковорідку для того, щоб налити на неї олію? Або останню можна помістити на холодну пательню? З цим ми сьогодні розібрались у нашій статті.

Розпочнемо з того, що наливати олію не варто ні на холодну, ні на дуже гарячу сковорідку. Олія, особливо дешева, може бути не до кінця очищена та зневоднена. Тобто, в її складі може міститися певна кількість води. А ми знаємо, що при змішуванні води та олії на розпеченій поверхні, може відбутися пожежа. Саме тому палаючу олію ніколи не можна гасити водою.

Тому, якщо ви сильно розігрієте сковорідку і наллєте в неї олію, то можете отримати феєрверк з жирних та пекучих крапель. До того ж, підсмажена олія дуже змінює свій смак і може передавати неприємні нотки до страв, які ви плануєте смажити.

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Тоді що робити? Напевно ви захочете налити олію на холодну пательню і розігрівати її поступово. Проте це також не найкраща ідея, адже на дні сковорідки могли залишитися краплі води після миття. Або ви непомітно попали краплями воді на її поверхню, поки щось готували. Дайте пательні трошки нагрітися, щоб дно залишилось повністю сухим, проте не розпеченим. І лише після цього наливайте олію. Тоді процес буде безпечним, а результат приготування смачним.

Також не забудьте, що не варто заливати гарячу сковорідку відмочуватися в раковині. Дайте їй трохи охолонути і приберіть залишки олії паперовим рушником. Лише після цього залийте пательню теплою водою з миючим засобом.

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