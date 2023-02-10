Чому не можна заливати гарячу воду з-під крану в чайник

Багато хто знає, що за своєю якістю гаряча вода гірша, ніж холодна. Але пояснити, у чому саме проявляється це погіршення, зможуть далеко не всі. Розберемо це питання у подробицях та з'ясуємо, як правильно кип'ятити воду.

В даному випадку мається на увазі вода, підігріта централізовано. Перед тим, як потрапити до наших кранів, холодна рідина проходить ряд очищення. Вона придатна як для кави, так і для приготування їжі. На перший погляд, очевидних відмінностей між холодною і гарячою водою з-під крана, крім температури, немає. Її також очищають і зберігають у спеціальних резервуарах. Однак головна відмінність рідин – хімічний склад.

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Щоб труби гарячого водопостачання справно функціонували, застосовують певні речовини. Хімічні реагенти запобігають виникненню іржі, а також дезінфікують труби. Мала частка хімречовин, що не перевищує санітарні норми, може залишатися у воді. Однак при їх регулярному вживанні домішки можуть негативно позначитися на здоров'ї. Навіщо заливати в чайник рідину з додатковими домішками, якщо можна використовувати холодну очищену воду? Так ви отримаєте якісний окріп без шкідливих добавок.

Водопровідна рідина, підігріта в котельні, вважається технічною. За санітарними нормами вона відноситься до води, яку слід використовувати лише для побутових та господарських потреб.

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Важливо! Питною та придатною для приготування їжі вважається холодна вода. До її якості висуваються вищі вимоги, а до технічної – нижчі.

У процесі нагрівання вода проходить спочатку через бойлерні труби, а потім через водопровідні. Висока температура сприяє розчиненню відкладень, що утворюються на стінках трубопроводу. Саме тому у воді, нагрітій до 60-70 градусів, домішок буде набагато більше, ніж у холодній.

До того ж, до рідини, що циркулює по нагрівальних елементах, додають спеціальні пом'якшувальні реагенти. Вони перешкоджають утворенню накипу, який може забити просвіти труб і вивести бойлер з ладу. Ви можете навіть не помічати додаткових домішок у воді, проте вони будуть поступово накопичуватися в організмі. Без потреби пити таку воду не рекомендують.

Як гаряча вода впливає на чайник?

Холодна вода корисна як для людини, так і для чайника. Вона чистіша за складом, містить мінімальну кількість свинцю та інших хімічних домішок.

Якість води впливає на тривалість роботи чайника. Гаряча рідина проходить через численні трубопроводи та збирає сольові відкладення з металевих елементів. Саме тому при нагріванні вона утворює велику кількість накипу.

Відкладення накопичуються на внутрішніх стінках та нагрівальному елементі досить швидко. Через напої накип може потрапити і до нашого організму. Через вапняні відкладення нагрівальні елементи (ТЕНи) ламаються і не завжди підлягають ремонту. Накип важко видалити та доводиться використовувати агресивні речовини, які несприятливо впливають на стан чайників.

До того ж, що більше нальоту всередині виробу, то довше нагрівається рідина. Таким чином, бажаючи скоротити час на кип'ятіння за допомогою гарячої води, ми ризикуємо досягти зворотного ефекту. Та ще й окріп вийде з домішками.

Тонкі цінителі чаю та кави також зазначають, що неякісна вода впливає на смакові якості напоїв. Таким чином, для приготування їжі та пиття найкраще використовувати холодну воду. Додатково її рекомендують пропустити через фільтр, щоб бути точно впевненим в якості рідини. А гарячу воду залиште для господарських та побутових потреб.

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