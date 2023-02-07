10 продуктів та предметів, які категорично не можна змивати в раковину та унітаз

Багато людей мають звичку зливати в унітаз чи раковину абсолютно все, що їм вже не потрібно. До списку "улюблених" знахідок сантехніків потрапляють засоби жіночої гігієни, презервативи, харчові відходи, підгузки та навіть дрібні побутові речі. Проте мало кому хочеться стикнутись із засміченням унітазу в неочікуваний момент. А для цього необхідно знати про предмети та продукти, які категорично не можна кидати до унітазу чи раковини.

1. Борошно

Після приготування пирогів чи іншої випічки господині часто збирають залишки борошна губкою та змивають у раковину. Однак борошно має властивість вбирати вологу і набухати, помітно збільшуючись у розмірі. Як результат, борошняні грудки поступово забивають каналізацію і стають причиною поломки.

2. Шкаралупа від яєць

Господині нерідко чистять варені яйця в раковині, велику шкаралупу викидають на сміття, а дрібні залишки випадково змивають у раковину. Чи знали ви, що крихітні, але гострі шматочки шкаралупи нагадують клей, який утримує разом кілька великих частинок їжі? Все, що буде змито в раковину після шкаралупи, утворюється в грудку і приведе до засмічення.

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3. Кава

Ви ні за що не повірите, але саме кавова гуща є однією з найголовніших причин засмічень та поломок труб на кухні. Як ви помічали, вода не розчиняє звичайну мелену каву, тому вся гущавина, змита в раковину, поступово осідає на стінках, утворюючи засмічення.

4. Макарони та рис

Це дуже клейка їжа, що швидко набухає від води. Змиті в раковину або унітаз залишки зіпсованого рису або макарони розчиняються вкрай повільно, забиваючи каналізацію.

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5. Ліки

Більшість аптечних препаратів добре розчиняються у воді. Проте, це не є причиною, що забороняє змивати ліки в каналізацію. Відмінна розчинність призводить до того, що вода насичується ударною кількістю хімікатів, які звичайні фільтри не можуть очистити. Всі прострочені та невикористані ліки краще відразу викидати на сміття.

6. Презервативи

Тільки на перший погляд здається, що ця проблема є надуманою. Проте сантехніки часто стикаються з поломками, причина яких — змиті у каналізацію презервативи. Латексні вироби не тільки не розчиняються у воді, а й можуть застрягти у відводі, утворюючи пробку у трубах.

7. Папір

Йдеться, звичайно, не про туалетний папір, який спеціально призначений для змивання в унітазі, а про звичайний папір, який і утворює засмічення. Його щільність не дозволяє швидко розчинятись у воді. Навіть, якщо шматочки паперу малі, вони зможуть забити каналізацію.

8. Використана олія

Як відомо, жир зовсім не розчиняється у воді. Більше того – при контакті з холодною водою він швидко застигає та утворює засмічення. Куди ж подіти масло і жир зі сковороди, що залишилися після готування, якщо не виливати в раковину? Додайте трохи води на сковорідку і обережно протріть залишки олії м’якою серветкою. За бажання, до цієї рідини можете додати маленьку краплю миючого засобу. Використані серветки викиньте в смітник.

9. Фарба

Її основні якості – в'язкість і липкість, які призводять у результаті до серйозних поломок труб. Чи варто говорити, що фарба містить у собі цілий список хімічних речовин, що не розчиняються? Просто не виливайте її в каналізацію.

10. Речі з написом "Можна змивати"

Сучасна промисловість прагне до створення розчинних у воді предметів – спеціальні втулки, папір, серветки тощо. Проте набагато краще і безпечніше викинути ці речі за звичкою у сміття, щоб зайвий раз не забивати каналізацію. На розчинення цих речей однаково потрібен час і можливо за ці хвилини вони спричинять засмічення і вам доведеться викликати сантехніка.

Нагадаємо, UAportal розповів про 9 робочих лайфхаків, щоб їжа не прилипала до сковороди. Ці поради допоможуть уникнути вам зайвого прибирання та зіпсованого прийому їжі.

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