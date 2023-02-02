9 робочих лайфхаків, щоб їжа не прилипала до сковороди

Ні для кого не секрет, що робота на кухні приносить найбільше клопоту , коли справа доходить до прибирання. Ми готуємо кілька разів на день і часто це забирає багато сил та часу. Ті, хто любить готувати часто, знають десятки гастрономічних секретів, які значно полегшують їм життя, але інші, як правило, отримують стрес.

Сковорода з пригорівши омлетом може додати зайвих труднощів. При митті посуду часто буває важко видалити жир та продукти харчування, які легко прилипають до сковороди. Крім того, немає нічого гіршого, ніж витратити багато часу на приготування страви, щоб, зрештою, вона намертво пригоріла на дно пательні. Для того, щоб допомогти вам уникнути цих проблем, UAportal зібрав 9 цікавих трюків від пригорання.

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1. Використовуйте оливкову олію

Невелика кількість олії на дні сковороди – це один із найбільш ефективних способів врятувати їжу від пригорання. Налийте трохи олії на сковороду, рівномірно розподіліть її за допомогою паперового рушника, щоб покрити все дно. Перед тим, як почати смажити, необхідно почекати, поки сковорода розжариться (звісно, ​​не до того моменту, коли олія почне горіти).

2. Додайте трохи солі

Якщо сковорода виготовлена ​​з алюмінію, до неї легше пригорає їжа, бо це пористий матеріал. Для того, щоб запобігти цьому, потрібно нанести тонкий шар олії і додати щіпку солі, розподіливши її по всій поверхні. Постарайтеся не переборщити із сіллю, тому що вона може погіршити смак їжі. Якщо ви відчуваєте, що насипали дуже багато, видаліть надлишки серветкою, перш ніж сковорода нагріється.

3. Використовуйте яблучний оцет

Алюміній та інші пористі матеріали повинні бути "запечатані" перш ніж ви почнете готувати, щоб їжа не прилипала. Хороший варіант – покрити дно маслом і після нагрівання додати трохи оцту. Він повинен повністю випаруватися на повільному вогні перед тим, як ви приступите до процесу приготування їжі.

4. Використовуйте натуральне вершкове масло

Натуральне масло містить важливі поживні речовини для нашого тіла, а маслянисті сполуки полегшують завдання приготування їжі без пригорання. Залежно від його походження, масло може бути джерелом незамінних жирних кислот, вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Використовуйте маленьку чайну ложку вершкового масла. Для того, щоб запобігти горінню, не перегрівайте сковорідку і додайте щіпку солі.

5. Візьміть правильну лопатку

Якщо ви готуєте на сковороді з антипригарним покриттям, ви не повинні використовувати металеві ложки або лопатки , тому що вони можуть пошкодити покриття і це прискорює зношування. Натомість ви можете купити дерев'яні лопатки, а також зроблені з нейлону або пластику, які не створюють подряпин на поверхні пательні та запобігають прилипанню їжі.

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6. Не використовуйте металеві губки

Дротяні або просто жорсткі губки можуть збільшити пори в алюмінієвих каструлях і подряпати покриття на антипригарній. Використовуйте м'які губки або щітки, щоб підтримувати сковороду в хорошому стані.

7. Уникайте зберігання сковорідок одна в іншій

Якщо у вас є тефлонові сковороди, ніколи не зберігайте їх одна в іншій. Цей матеріал дуже чутливий до будь-якого дотику і може бути легко пошкоджений при такому зберіганні.

8. Добре просушіть сковорідку перед зберіганням

Після того, як ви помили сковорідки, дайте їм висохнути на відкритому повітрі, перш ніж покласти на зберігання в шафу. Залишкова вологість може призвести до появи плісняви ​​і через це продукти можуть почати пригоряти.

9. Завжди змащуйте сковорідку

Головний ключ до того, щоб їжа не прилипала до сковороди, це завжди змащувати її дно невеликою кількістю жиру чи олії. Якщо ви помітили, що сковорода знову суха, додайте ще невелику кількість олії та розподіліть її по дну, нахиливши сковорідку.

Дотримуйтесь цих простих порад, і ви побачите, що можете готувати без зайвих зусиль, адже ваші продукти більше не пригоратимуть до сковорідки. При цьому ви не тільки отримаєте прекрасні та смачні страви, але й заощадите час при миття посуду і ваші сковорідки будуть виглядати ідеально.

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