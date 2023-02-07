10 продуктов и предметов, которые нельзя смывать в раковину и унитаз

Многие имеют привычку сливать в унитаз или раковину абсолютно все, что им уже не нужно. В список "любимых" сантехников попадают средства женской гигиены, презервативы, пищевые отходы, подгузники и даже мелкие бытовые вещи. Однако немногим хочется столкнуться с засорением унитаза в неожиданный момент. А для этого необходимо знать предметы и продукты, которые категорически нельзя бросать в унитаз или раковину.

1. Мука

После приготовления пирогов или другой выпечки хозяйки часто собирают остатки муки губкой и смывают в раковину. Однако мука обладает свойством впитывать влагу и набухать, заметно увеличиваясь в размере. Как результат, мучные грудки постепенно забивают канализацию и становятся причиной поломки.

2. Скорлупа от яиц

Хозяйки нередко чистят вареные яйца в раковине, большую скорлупу выбрасывают в мусор, а мелкие остатки случайно смывают в раковину. Знали ли вы, что крохотные, но острые кусочки скорлупы напоминают клей, содержащий вместе несколько больших частиц пищи? Все, что будет смыто в раковину после скорлупы, образуется в комок и приведет к засорению.

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3. Кофе

Вы ни за что не поверите, но именно кофейная гуща является одной из главных причин засоров и поломок труб на кухне. Как вы замечали, вода не растворяет обычный молотый кофе, поэтому вся чаща, смытая в раковину, постепенно оседает на стенках, образуя засор.

4. Макароны и рис

Это очень клейкая пища, быстро набухающая от воды. Смытые в раковину или унитаз остатки испорченного риса или макароны растворяются крайне медленно, забивая канализацию.

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5. Лекарство

Большинство аптечных препаратов хорошо растворяются в воде. Однако это не является причиной, запрещающей смывать лекарства в канализацию. Отличная растворимость приводит к тому, что вода насыщается ударным количеством химикатов, которые не могут очистить обычные фильтры. Все просроченное и неиспользованное лекарство лучше сразу выбрасывать на мусор.

6. Презервативы

Только на первый взгляд кажется, что эта проблема надуманна. Однако сантехники часто сталкиваются с поломками, причина которых смыты в канализацию презервативы. Латексные изделия не только не растворяются в воде, но могут застрять в отводе, образуя пробку в трубах.

7. Бумага

Речь, конечно, не о туалетной бумаге, специально предназначенной для смывания в унитазе, а об обычной бумаге, которая и образует засор. Его плотность не позволяет быстро растворяться в воде. Даже если кусочки бумаги малы, они смогут забить канализацию.

8. Используемое масло

Как известно, жир совсем не растворяется в воде. Более того, при контакте с холодной водой он быстро застывает и образует засор. Куда же девать масло и жир из оставшихся после приготовления сковороды, если не выливать в раковину? Добавьте немного воды на сковороду и осторожно протрите остатки масла мягкой салфеткой. При желании к этой жидкости можете добавить маленькую каплю моющего средства. Использованные салфетки выбросьте в помойку.

9. Краска

Ее основные качества – вязкость и липкость, приводящие в результате к серьезным поломкам труб. Стоит ли говорить, что краска включает в себя целый список нерастворимых химических веществ? Просто не выливайте ее в канализацию.

10. Вещи с надписью "Можно смывать"

Современная промышленность стремится к созданию растворимых в воде предметов – специальные втулки, бумага, салфетки и т.д. Однако гораздо лучше и безопаснее выбросить эти вещи по привычке в мусор, чтобы лишний раз не забивать канализацию. На растворение этих вещей все равно нужно время и возможно за эти минуты они повлекут засор и вам придется вызвать сантехника.

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