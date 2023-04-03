Чому не можна залишати каміння у протекторі шин: поради водіям

Підготовка автомобіля до весняного сезону охоплює багато деталей, одна з яких – перевірка наявності каміння, що може застрягти в протекторі шин. Це досить поширена проблема, з якою зіштовхуються навіть водії зі стажем. Однак варто звернути увагу на те, що наявність каменю може мати вплив на гуму автомобіля.

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Немає офіційних даних щодо того, що камінь у протекторі може скоротити термін експлуатації гуми або великою мірою нашкодити колесам. Не має також і якихось серйозних наслідків для ходових якостей автомобіля. Єдиним недоліком може стати шум, який з'являється під час руху автомобілем по асфальту.

Однак, при спробі видалити камінь за допомогою викрутки або іншого інструменту, можна пошкодити шини. Більш серйозні наслідки можуть виникнути з балансуванням, якщо камінь застряв дуже глибоко. Тому перед здійсненням цієї операції, працівник шиномонтажу повинен ретельно перевірити протектор шин та очистити його від великих каменів, що можуть вплинути на якість балансування.

Коли мова йде про дрібний щебінь, то немає необхідності його видаляти. Він не вплине на якість їзди, тому краще не ризикувати і не чіпати його.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

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