Чому не можна переступати через людину, яка лежить - народні забобони

Чи не кожен з нас чув, що не можна переступати через людину, яка лежить. Наукового обґрунтування цього немає, але, як вважається, то через ви можете більше не вирости.

UAportal пояснює, що цей народний забобон пішов з давніх часів. Вважалося, якщо через людину переступити, то це асоціюється зі смертю, а на людині символічно ставлять хрест. Щоб скасувати дію, треба переступити назад.

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У певних випадках переступання через людину навіть виправдовувалося. Наприклад, матір могла переступити через хвору дитину. Так дитя могло одужати, якщо мама, переступаючи, промовила такі слова: "Чим тебе породила, тим і відробила".

Крім цього, в момент, коли через людину переступають, вона найбільш вразлива до злих сил. І так ви накличете на неї нещастя або смерть.

Інше пояснення пов'язане з повір'ями про те, що людина в цей момент перебуває в особливому стані, який називається "сонним паралічем". Сонний параліч – це стан, при якому людина прокидається, але не може рухатися. У цей момент людина може відчувати присутність злих сил або навіть відчувати, що її душа покидає тіло. Вважалося, що, переступаючи через людину, яка перебуває в сонному паралічі, можна зашкодити її душі.

Ще одне пояснення пов'язане з повагою до людини: переступати через людину – це прояв неуважності та нетактовності.

Звичайно, жодне з цих пояснень не має наукового обґрунтування. Однак вони все одно існують у народній культурі і їх дотримуються багато людей.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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