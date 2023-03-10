Чому не можна пропускати прогулянки із собакою: поради ветеринарів

Прогулянки з собакою – це не тільки корисна фізична активність, а й важлива частина догляду за вашим улюбленцем. Не пропускайте прогулянки з собакою, адже вони не тільки допоможуть зберегти здоров'я вашого песика, але й позитивно вплинуть на ваш власний психічний та фізичний стан.

Читайте також: Вчені назвали породи собак, які не зможуть вижити, якщо на Землі зникнуть люди

Прогулянки допомагають собаці тренувати свої м'язи та утримувати вагу в нормі, покращують кровообіг та дихання, а також допомагають утримувати її психічний стан в нормі. Крім того, прогулянки з собакою – це чудова можливість для неї отримати нові враження, познайомитись з іншими тваринами, людьми та відчути себе частиною соціального середовища, що так необхідно цим тваринам.

Навіть якщо ви дуже зайняті, інколи пропустити прогулянку можна. Але недостатня кількість руху може призвести до проблем зі здоров'ям вашої собаки та навіть до зниження її рівня щастя. Також не забувайте, що собака – це соціальна тварина, яка потребує контакту з іншими собаками та людьми, і прогулянки – це чудовий спосіб задовольнити ці потреби.

Скільки разів в день треба вигулювати собаку

Дорослих собак вигулюють 2 рази на день – вранці та ввечері; Великих собак краще вигулювати тричі на день; Молодих собак, цуценят і собак, яких нещодавно взяли з притулку, і які ще не вміють дотримуватись чистоти в будинку, слід вигулювати якомога частіше, поступово привчаючи до порядку; Частіших прогулянок потребують також літні та хворі собаки;

Отже, не пропускайте прогулянки з вашим чотирилапим другом та забезпечте йому достатньо фізичної активності та позитивних емоцій, які забезпечать йому довге та щасливе життя.

Нагадаємо, експерти Американського хімічного товариства пояснили, чому собакам не можна їсти шоколад.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!