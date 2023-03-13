Чому не можна спати у шкарпетках: практичне пояснення

Різні експерти радять спати у піжамах, не знімати на ніч спіднє, або не залишати увімкненим нічний світильник. А ще виявляється, не варто спати в шкарпетках.

Ця стара прикмета, як виявляється, має раціональне пояснення. А тепер по черзі: чому ж не варто надягати шкарпетки перед сном.

Ще здавна наші бабусі казали: "в шкарпетках спати – щастя не бачити". Вважалося, що для самотніх людей сон у шкарпетках передбачає сварки із друзями чи родичами. Ті, хто має сім'ю, можуть накликати на себе сварки та скандали.

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Старі прикмети свідчать, що спати треба тільки з голими ногами, бо "вночі через наші п'яти з тіла виводиться весь негатив, нагромаджений за день". А шкарпетки начебто закривають "вихід" негативної енергії, тож вже з самого ранку ми маємо поганий настрій, дратуємося через дрібниці та починаємо сваритися з близькими людьми.

Езотерики кажуть: сон у шкарпетках порушує зв'язок між енергією людини та енергією Землі. Начебто "негативна енергія, що накопичилася, не зможе залишити організм" і якщо "фільтрації не буде – можуть виникнути проблеми на нематеріальному рівні та хвороби на фізичному рівні".

До речі, китайська народна медицина навпаки рекомендує спати в шкарпетках, бо вважається, що нічний холод "витягує енергію з організму".

Що стосується практичних порад щодо спання з босими ногами, то медики зауважують: шкарпетки, особливо затісні, можуть притискати кровоносні судини, від чого циркуляція крові погіршується і це призводить до проблем з ногами, як то набряклість тощо.

Також фахівці зауважують, що через шкарпетки на ногах під час сну можуть відбутися збої в терморегуляції. А ще – шкарпетки з синтетичних матеріалів можуть сприяти виникненню сухості шкіри та подразнення.

Також цілодобове носіння шкарпеток може спровокувати грибок – ризики підвищуються через скупчення вологи у складках шкіри та зайвого тепла.Тож, врахуйте всі за та проти й самі вирішуйте, чи варто лягати спати у шкарпетках.

Нагадаємо, доктор медичних наук Ентоні Юн із Детройта пояснив, чому не варто спати голими. Це питання, за його словами, стосується лише гігієни.

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