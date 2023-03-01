Як швидко заснути: п'ять порад, які не підведуть

Багато людей стикаються з проблемою того, що їм не вдається швидко заснути. UAportal підготував лайфхаки, які дійсно допоможуть швидко поринути у сон.

Порада 1: Встановіть постійний графік сну. Лягайте спати в один і той же час щоночі і прокидаючись в один і той же час щоранку, навіть у вихідні дні. Це допоможе вашому організму увійти в ритм, щоб він знав, коли час спати.

Порада 2: Уникайте кофеїну наприкінці дня, оскільки він може порушити цикли сну. По можливості слід уникати кофеїну за 4-6 годин до сну.

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Порада 3: Регулярно займайтеся спортом, оскільки фізична активність допомагає регулювати гормони. Зокрема – мелатонін, який відіграє важливу роль у регулюванні внутрішнього годинника і допомагає швидше заснути вночі.

Порада 4: Обмежте час роботи з екраном перед сном, відмовившись від електроніки, такої як телефони, планшети або ноутбуки за дві години до сну. Вони випромінюють "синє світло", яке порушує наші природні циркадні ритми, ускладнюючи швидке засинання.

Порада 5: Практикуйте техніки релаксації, такі як глибоке дихання або прогресивна релаксація м'язів. Вони допоможуть знизити рівень стресу, дозволяючи нам поринути у сон швидше, ніж зазвичай!

Нагадаємо, доктор медичних наук Ентоні Юн із Детройта пояснив, чому не варто спати голими. Це питання, за його словами, стосується лише гігієни.

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