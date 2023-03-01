Как быстро заснуть: пять советов, которые не подведут

Многие люди сталкиваются с проблемой того, что им не удается быстро заснуть. UAportal подготовил лайфхаки, которые действительно помогут быстро погрузиться в сон.

Совет 1: Установите постоянный график сна. Ложитесь спать в одно и то же время каждую ночь и просыпаясь в одно и то же время каждое утро, даже в выходные дни. Это поможет вашему организму войти в ритм, чтобы он знал, когда пора спать.

Совет 2: Избегайте кофеина в конце дня, так как он может нарушить циклы сна. По возможности следует избегать кофеина за 4-6 часов до сна.

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Совет 3: Регулярно занимайтесь спортом, так как физическая активность помогает регулировать гормоны. В частности – мелатонин, который играет важную роль в регулировании внутренних часов и помогает быстрее заснуть ночью.

Совет 4: Ограничьте время работы с экраном перед сном, отказавшись от электроники, такой как телефоны, планшеты или ноутбуки за два часа до сна. Они излучают "синий свет", который нарушает наши естественные циркадные ритмы, затрудняя быстрое засыпание.

Совет 5: Практикуйте техники релаксации, такие как глубокое дыхание или прогрессивная мышечная релаксация. Они помогут снизить уровень стресса, позволяя нам погрузиться в сон быстрее, чем обычно!

Напомним, доктор медицинских наук Энтони Юн из Детройта объяснил, почему не стоит спать голыми. Этот вопрос, по его словам, касается только гигиены.

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