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Чому не можна вішати кухонний рушник на дверцята духовки

Ігор Романько

Чому не можна тримати кухонний рушник на дверцятах духовки

Часто на кухнях можна помітити кухонні рушники, які висять на ручці духовки. Проте, згідно досліджень, експерти з кухонної гігієни попереджають про те, що це не найкращий варіант зберігання цих предметів. Згідно з виданням Sante Plus, рушники для посуду та поверхонь, які використовуються щоденно, збирають на собі багато бактерій і забруднень, тому їх зберігання на ручці духовки є негігієнічним.

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Відповідно до рекомендацій експертів, краще зберігати кухонні рушники на окремому гачку на віддаленні від продуктів та не безпосередньо біля мийки. Якщо ж ви не впевнені у чистоті рушника, його можна швидко продезінфікувати, помістивши в мікрохвильову піч на дві хвилини при високій потужності. Ще одним варіантом є замочення рушника в пральному засобі перед загальним пранням.

Якщо вам необхідно прати нові кухонні рушники, краще спочатку замочити їх у холодній воді на декілька годин, щоб вони стали менш жорсткими. Потім рушники можна прати у машині на режимі з температурою 30 градусів. Після прання просто дайте рушнику висохнути, і він буде достатньо м'яким та зручним для подальшого використання.

Отже, кухонні рушники не повинні зберігатись на ручці духовки, а краще розмістити їх на окремому гачку на віддаленні від продуктів та біля мийки.

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