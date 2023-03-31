Чому не можна вішати кухонний рушник на дверцята духовки

Часто на кухнях можна помітити кухонні рушники, які висять на ручці духовки. Проте, згідно досліджень, експерти з кухонної гігієни попереджають про те, що це не найкращий варіант зберігання цих предметів. Згідно з виданням Sante Plus, рушники для посуду та поверхонь, які використовуються щоденно, збирають на собі багато бактерій і забруднень, тому їх зберігання на ручці духовки є негігієнічним.

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Відповідно до рекомендацій експертів, краще зберігати кухонні рушники на окремому гачку на віддаленні від продуктів та не безпосередньо біля мийки. Якщо ж ви не впевнені у чистоті рушника, його можна швидко продезінфікувати, помістивши в мікрохвильову піч на дві хвилини при високій потужності. Ще одним варіантом є замочення рушника в пральному засобі перед загальним пранням.

Якщо вам необхідно прати нові кухонні рушники, краще спочатку замочити їх у холодній воді на декілька годин, щоб вони стали менш жорсткими. Потім рушники можна прати у машині на режимі з температурою 30 градусів. Після прання просто дайте рушнику висохнути, і він буде достатньо м'яким та зручним для подальшого використання.

Отже, кухонні рушники не повинні зберігатись на ручці духовки, а краще розмістити їх на окремому гачку на віддаленні від продуктів та біля мийки.

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