Чому потрібно підживлювати виноград восени та як це зробити: поради

Виноград – це не лише смачна ягода, але і рослина, яка вимагає дбайливого догляду, особливо восени. Підживлення винограду в цей період є ключовим фактором для збереження здоров'я рослини та якості врожаю.

Про це повідомили в Pixel. Фахівці поділилися порадами щодо правильного підживлення винограду восени.

Після збору врожаю виноград втрачає значну кількість енергії та поживних речовин, які потрібно відновити. Особливо це стосується фосфору та калію, які важливі для формування майбутніх грон та міцності кореневої системи.

Восени виноград активно готується до зимового періоду, формуючи буруньки на наступний рік, які визначатимуть кількість та якість майбутнього врожаю. Підживлення в цей період сприяє:

Зміцненню кореневої системи та імунітету рослини. Підвищенню стійкості до заморозків, посухи, хвороб та шкідників. Стимулюванню цвітіння та плодоношення. Покращенню аромату, смаку та кольору ягід.

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Підживлення винограду восени передбачає використання добрив, багатих фосфором та калієм, а також мікроелементами, такими як магній, залізо, марганець, бор та інші. Такі елементи сприяють зміцненню рослини, поліпшенню обміну речовин та підвищенню якості винограду.

Уникайте використання азотних добрив восени, оскільки вони можуть стимулювати зростання зеленої маси та знизити зимостійкість лози.

Підживлення винограду восени можна проводити двома способами:

Сухі добрива: розсипайте їх по стволовому колу винограду і злегка вносіть у ґрунт.

Рідкі добрива: розчиніть їх у воді та підживлюйте рослину після основного поливу.

Час підживлення залежить від типу добрива та стану рослини, але, в середньому, рекомендується проводити підживлення двічі: після збору врожаю і перед настанням заморозків.

Кількість добрива потрібна враховувати від віку та розміру рослини, а також від типу добрива. В середньому, на одну рослину розраховується від 50 до 200 г сухого добрива або від 5 до 10 літрів рідкого.

Нагадаємо, ми вже писали, коли та як потрібно висаджувати виноград.

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