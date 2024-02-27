Чому хмари зникають під час сонячного затемнення: нове дослідження вчених

Вчені з'ясували, чому під час сонячного затемнення немає хмар

Всі ми знаємо, що сонячне затемнення – це вражаюче видовище. Але чи знаєте ви, що воно також має значний вплив на хмари?

Воно також підкреслює необхідність подальших досліджень кліматичної інженерії, щоб ми могли краще зрозуміти її потенційні наслідки, пише Science Alert.

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Нещодавнє дослідження показало, що купчасті хмари швидко розсіюються під час сонячного затемнення. Це відбувається тому, що коли сонячне світло блокується, поверхня землі охолоджується, що зменшує висхідні потоки теплого повітря. Ці висхідні потоки необхідні для формування купчастих хмар, тому без них хмари розсіюються.

Цей ефект може мати значні наслідки для кліматичної інженерії. Кліматична інженерія – це запропоноване рішення для пом'якшення зміни клімату, яке передбачає блокування частини сонячного світла, щоб воно не потрапляло на Землю.

Дослідження показує, що блокування сонячного світла може призвести до зменшення кількості хмар. Це може мати негативні наслідки, оскільки хмари відбивають сонячне світло і таким чином допомагають охолодити Землю.

Вчені кажуть, що це явище потребує подальшого дослідження. Їм потрібно зрозуміти, як саме затемнення впливає на хмари і які можуть бути наслідки для кліматичної інженерії.

Ось деякі ключові моменти дослідження:

Купчасті хмари починають розсіюватися, коли закрито лише 15% Сонця.

Цей ефект виникає лише над сушею, оскільки океан не охолоджується достатньо швидко.

Зменшення хмарного покриву може мати негативні наслідки для кліматичної інженерії.

Вчені кажуть, що це явище потребує подальшого дослідження.

Це дослідження є важливим кроком у нашому розумінні того, як сонячне затемнення впливає на хмари.

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