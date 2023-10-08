Як правильно медитувати, якщо ви початківець: поради спеціалістів

Медитація – чудова практика, яка допомагає заспокоїтися та покращити ясність думок, особливо в умовах повномасштабної війни. Як правильно проводити медитацію та отримати корисні поради для початківців, читайте на ТСН.ua.

Як правильно практиковувати медитацію

Правильний вибір техніки медитації залежить від особистих уподобань. Ви можете практикувати медитацію як з відкритими, так і закритими очима, сидячи, стоячи, лежачи або навіть під час ходьби. Не обов'язково сидіти в позі лотоса, адже це не для всіх зручно.

Головне правило - під час медитації тримати спину прямою і грудну клітину вільною. Диханню нічого не повинно заважати, і тіло має бути максимально розслабленим. Наприклад, ви можете сісти на стілець, спершись на спинку і заплющивши очі. Спина має бути прямою, а не нахиленою вперед або назад. Хребет повинен утворювати прямий кут із поверхнею, на якій ви сидите.

Під час медитації ви просто дихаєте, розслаблюєте м'язи почергово і відпускаєте думки. Дотримуйтесь звичайного темпу дихання. Не намагайтеся робити довші або глибші вдихи, якщо це вам не зручно, і не переживайте, якщо під час перших сеансів ваши думки летять різними напрямками. Зосереджуйте увагу на диханні і з часом зможете занурюватися у спокій незалежно від мимовільних думок.

Найкращий час для медитації - ранок або вечір, коли мислення сповільнюється і тіло розслаблене. Тривалість медитації індивідуальна: комусь досить 15 хвилин, іншим потрібна година або більше.

Медитація для початківців

Якщо ви новачок у медитації, цілком можливо скористатися відео на YouTube із голосовим супроводом або звернутися до вчителя. Почніть з коротких сеансів тривалістю 3-5 хвилин, щоб зберегти інтерес і регулярність практики.

Медитація не обов'язково повинна проводитися в тиші. Включення спокійної музики або ароматерапія можуть допомогти створити потрібну атмосферу і покращити концентрацію. Пам'ятайте, що важливо слухати своє тіло та потреби під час медитації.

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Медитація - це процес, який розвивається з часом. Не переживайте, якщо спершу не вдається очистити свій розум від думок, не хвилюйтесь. Головне продовжувати практику.

Ефекти медитації на організм

Медитація позитивно впливає на емоційний та фізичний стан людини. Вона допомагає управляти стресом, розвиває самосвідомість, зменшує тривогу і сприяє підвищенню терпіння та толерантності.

Нагадаємо, ми вже писали про прості техніки медитації для початківців.

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