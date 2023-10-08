Как правильно медитировать, если вы начинающий: советы специалистов

Медитация – отличная практика, помогающая успокоиться и улучшить ясность мнений, особенно в условиях полномасштабной войны. Как правильно проводить медитацию и получить полезные советы для начинающих читайте на ТСН.ua.

Как правильно практиковать медитацию

Правильный выбор техники медитации зависит от личных предпочтений. Вы можете практиковать медитацию как с открытыми, так и с закрытыми глазами, сидя, стоя, лежа или даже во время ходьбы. Не непременно посиживать в позе лотоса, ведь это не для всех комфортно.

Главное правило – во время медитации держать спину прямой и грудную клетку свободной. Дыханию ничего не должно мешать, и тело должно быть максимально расслабленным. Например, вы можете сесть на стул, опершись на спинку и закрыв глаза. Спина должна быть прямой, а не наклонной вперед или назад. Позвоночник должен образовывать прямой угол с поверхностью, на которой вы сидите.

Во время медитации вы просто дышите, расслабляете мускулы поочередно и отпускаете мысли. Соблюдайте обычный темп дыхания. Не пытайтесь делать более длинные или более глубокие вдохи, если это вам не удобно, и не переживайте, если во время первых сеансов ваши мысли летят разными направлениями. Сосредотачивайте внимание на дыхании и со временем сможете погружаться в покой вне зависимости от непроизвольных мыслей.

Лучшее время для медитации – утро или вечер, когда мышление замедляется и тело расслаблено. Продолжительность медитации индивидуальна: кому-то достаточно 15 минут, другим нужен час или больше.

Медитация для начинающих

Если вы новичок в медитации, можно воспользоваться видео на YouTube с голосовым сопровождением или обратиться к учителю. Начните с коротких сеансов продолжительностью 3-5 минут, чтобы сберечь интерес и регулярность практики.

Медитация не обязательно должна производиться в тишине. Включение спокойной музыки или ароматерапия может помочь создать нужную атмосферу и улучшить концентрацию. Помните, что важно слушать свое тело и потребности во время медитации.

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Медитация – это процесс, развивающийся со временем. Не переживайте, если сперва не удается очистить свой разум от мыслей, не беспокойтесь. Главное продолжать практику.

Эффект медитации на организм

Медитация оказывает положительное влияние на эмоциональное и физическое состояние человека. Она помогает управлять стрессом, развивает самосознание, уменьшает тревогу и способствует повышению терпения и толерантности.

Напомним, мы уже писали о простых техниках медитации для начинающих.

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