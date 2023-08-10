Чому огірки гірчать: названі основні причини

Часто виникає ситуація, коли привабливі овочі мають гіркий присмак. В основному це стосується огірків. Їх можна їсти, але багато кому такий саме не довподоби. Щоб уникнути цієї неприємності, Pixel Inform рекомендує звернути увагу на основні чинники, які можуть призвести до подібного явища.

Серед них наступні:

Відповідний баланс вологи.

Важливо пам'ятати, що нестача води може призвести до невластивого огіркам смаку. Дотримання регулярного поливу є важливим аспектом.

Властивості грунту.

Часто причина гіркоти полягає в тяжкому глинистому грунті. Перш ніж приступати до посадки огірків, слід покращити якість ґрунту.

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Недостатність поживних речовин.

Якщо огірки не отримують достатньо поживних речовин, вони можуть погано рости та мати неприємний смак. Важливо вносити добрива протягом всього вегетаційного періоду.

Стрес

Неприємний смак може бути наслідком стресових факторів, таких як негативні погодні умови або різка зміна температури. Також шкідники можуть викликати стрес у рослин.

Враховуючи ці фактори, можна покращити смак та якість огірків під час їх вирощування.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити так, щоб огірки не гірчили.

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