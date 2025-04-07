Чому показники лічильника можуть бути не враховані: пояснення

У 2025 році в частини українців можуть виникнути проблеми із передачею показників лічильників – комунальні служби можуть їх просто не зарахувати. У результаті це може призвести до збільшення суми в платіжках за спожиті послуги.

На сайті Центру комунального сервісу пояснили, у яких випадках показники не приймаються та що варто робити споживачам у такій ситуації. Українці, які не пройдуть обов’язкову повірку лічильників у встановлені строки, ризикують залишитися без можливості передати дані про споживання води.

Згідно з правилами, саме споживач зобов’язаний замовити послугу перевірки, оплатити її та передати результати до водоканалу.

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У разі простроченої повірки показники з лічильника не братимуться до уваги. Натомість обсяг спожитої води буде розраховуватись за середніми нормативами для всього будинку, що неминуче призведе до зростання витрат.

Регулярна повірка – обов’язкова процедура, яку потрібно проходити щочотири роки. Вона підтверджує справність приладу та точність його вимірювань.

Якщо споживач ігнорує цю вимогу, постачальник комунальних послуг має право змінити метод розрахунку, що може суттєво збільшити розмір щомісячних нарахувань.

Раніше ми розповідали, що в Україні посилюють правила перевірки лічильників.

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