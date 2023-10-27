Чому з'являється пліснява навколо вікон та як її видалити натуральними засобами

Як вивести цвіль навколо вікон - як позбутися плісняви в домашніх умовах

Навколо вікон часто накопичується конденсат, що може призвести до появи плям плісняви. Важливо вчасно вжити необхідних запобіжних заходів, оскільки цвіль може спровокувати проблеми з диханням.

Видання Sante Plus дало кілька простих та ефективних порад, як видалити плісняву навколо вікон. Такі плями можуть пошкодити поверхні, особливо вологі.

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Чому навколо вікон росте пліснява?

Однією з найчастіших причин появи плісняви є надмірна вологість у приміщенні. Якщо повітря дуже вологе, на вікнах може утворюватися конденсат і створювати середовище, що сприяє розвитку плісняви.

Біля вікна також може бути протікання води, або воно може бути пошкоджене і пропускати вологу. Нарешті, якщо вентиляція приміщення недостатня, затхле повітря може конденсуватися на вікнах та сприяти зростанню плісняви.

Чотири способи, щоб видалити цвіль з вікон

Через конденсат і вологість на підвіконнях може з'явитися пліснява. За допомогою чотирьох порад ви зможете боротися із цим явищем.

1. Ізопропіловий спирт. Антимікробна та протигрибкова дія ізопропілового спирту дуже ефективна проти вологи та цвілі, оскільки він ефективно знищує спори грибків. Тому візьміть пульверизатор і змішайте в рівних частинах ізопропіловий спирт та теплу воду. Потім розпорошіть на запліснілу поверхню, залиште на 10 хвилин, потім протріть серветкою з мікрофібри.

Перед використанням, будь ласка, перевірте на невеликій ділянці. Деякі поверхні, такі як оброблене дерево, пофарбовані або лаковані поверхні, можуть бути пошкоджені.

2. Ефірна олія гвоздики є ефективним засобом видалення плям цвілі. Ідеально підходить проти грибків. Для цього змішайте 10 крапель олії гвоздики, 10 крапель олії чайного дерева і 100 мл оцту. Цим засобом треба обробити вікно за допомогою пульверизатора.

Пам'ятайте, що ці олії не рекомендуються вагітним і жінкам, що годують.

3. Білий оцет. Якщо плями плісняви з'являються на рамах, стиках або краях вікон, можна видалити їх, використовуючи тільки білий оцет. Цей водний розчин знищує ці грибки та дезінфікує поверхні. Просто змочіть губку або тканину із мікрофібри білим оцтом, а потім енергійно потріть проблемні ділянки. Для видалення стійких слідів змішайте воду та білий оцет у розпилювачі, розпиліть та залиште на 6 годин. Потім протерти ганчірочкою і все!

4. Харчова сода. Не забувайте добре провітрювати будинок, а також використовуйте харчову соду, ставлячи чашки, наповнені цим порошком, на підвіконня, щоб увібрати вологу.

Нагадаємо, що один недорогий домашній засіб допоможе позбутися непривабливих смуг та розводів, які утворюються на склі.

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