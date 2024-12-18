Чому суми в платіжках за тепло у киян більші, ніж зазвичай: пояснення 'Київтеплоенерго'

Суми у платіжках на теплопостачання за листопад 2024 року для киян збільшилися на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Основною причиною зростання є зниження середньодобової температури, що призвело до більшого споживання тепла.

Про це під час брифінгу повідомив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін. У листопаді цього року середньомісячна температура у столиці склала 2,7°C, тоді як торік вона була 4,1°C.

За словами Лопатіна, температура зовнішнього повітря є ключовим чинником, що впливає на суми в платіжках за опалення, оскільки більша потреба у теплі підвищує витрати мешканців.

Він також зазначив, що близько 90% багатоповерхівок Києва обладнані будинковими лічильниками тепла, і мешканці сплачують лише за фактично спожите тепло. У листопаді середня вартість опалення одного квадратного метра склала 24,35 грн, тоді як у листопаді 2023 року цей показник був нижчим — 22,9 грн.

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Попри зростання обсягів споживання, тариф на тепло для населення в Києві залишається незмінним вже шостий рік поспіль і становить 1654,41 грн/Гкал. Цю інформацію підтвердив мер столиці Віталій Кличко, додавши, що тарифи на житлово-комунальні послуги та транспорт у 2025 році також не будуть підвищуватися.

Водночас проблема заборгованості за комунальні послуги в Києві залишається актуальною. За даними "Київтеплоенерго", борги за опалення сягають 4,3 млрд грн, а за гарячу воду — 2,7 млрд грн. Близько 70% цих боргів накопичили лише 15% споживачів, хоча більшість містян вчасно сплачує рахунки.

Загалом, як зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, тарифи на теплопостачання, газ і електроенергію в країні не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону. Проте за останні роки суми в платіжках за житлово-комунальні послуги значно зросли. Згідно з даними Держстату, лише за два роки нарахування для українців збільшилися майже вдвічі.

Таким чином, хоча тарифи залишаються незмінними, підвищене споживання тепла через холодну погоду безпосередньо впливає на розмір платіжок. Комунальні служби закликають мешканців вчасно сплачувати рахунки, щоб уникнути накопичення боргів.

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