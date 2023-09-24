Чому укуси комарів чешуться та як швидко зупинити свербіж

Укуси комарів доволі неприємна річ, особливо коли вони сверблять. Слина комарів містить хімічні речовини, які викликають запалення.

У деяких випадках компоненти комариної слини викликають сверблячу алергічну реакцію. Самки комарів кусають, щоб отримати кров’яну муку, необхідну для відкладання яєць.

Їхня слина містить сполуки, які зменшують агрегацію тромбоцитів, сповільнюють згортання, зменшують звуження кровоносних судин, а це стимулює запалення та змінюють імунну відповідь організму.

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Крім того, слина містить ферменти, які перетравлюють цукор, і антимікробні речовини, пояснює видання Sciencenotes.

Білки та поліпептиди в слині комарів також викликають алергічну відповідь через зв’язування антитіл IgG та IgE. Вони можуть виникати реакції гіперчутливості як негайного, так і відстроченого характеру, що супроводжується свербінням, набряком і почервонінням.

Укуси деяких комарів сверблять сильніше, ніж інші. Певною мірою ступінь свербіння від запалення залежить від місця укусу і кількості укусів. Але велика різниця між дратівливим укусом і укусом, який зводить вас з розуму через свербіж, полягає в тому, чи є у вас алергічна реакція на слину комара і наскільки серйозною є ця реакція. Оскільки кожен вид комарів містить свій власний коктейль хімічних речовин у слині, ви реагуєте по-різному залежно від того, який вид комара вас кусає.

Якщо вас покусали комарі, треба одразу промити уражену ділянку водою з милом.

Зняти свербіж від укусів комарів можна кількома способами:

Прикладіть до місця укусу холодний компрес або міхур з льодом на 10 хвилин і повторіть, якщо потрібно. Прохолодна температура зменшує запалення і таким чином зменшує свербіж.

Використовуйте безрецептурний антигістамінний препарат або крем чи гель проти свербіння. Дотримуйтесь інструкцій на етикетці продукту.

Нанесіть пасту з харчової соди і води. Залиште пасту на місці укусу на 10 хвилин і змийте її. За потреби нанесіть повторно, але припиніть лікування, якщо на шкірі з’явиться подразнення. Харчова сода є слабкою основою, яка вступає в реакцію з деякими компонентами слини комах і інактивує їх.

Можна використати зубну пасту, мило або піну для гоління.

Фахівці не рекомендують чесати місце, де вкусив комар. Це може призвести до інфікування.

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