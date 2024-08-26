Чому у центрі зайнятості можуть відмовити у реєстрації статусу безробітнього

Законодавство України передбачає, що статус безробітного можуть отримати працездатні громадяни України, які не мають роботи, готові до неї приступити та зареєстровані в центрі зайнятості. Про це пише РБК.

Хто не може отримати статус безробітного?

Існує ряд обмежень для отримання статусу безробітного:

Зайняті особи:

Працюючі громадяни, підприємці та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, не можуть бути зареєстровані як безробітні.

Студенти денної форми навчання:

Студенти, які навчаються за денною формою у закладах освіти, не мають права на статус безробітного.

Особи, які не повернули кошти:

Якщо раніше ви вже отримували допомогу по безробіттю, але не повернули її, то повторно зареєструватися як безробітний ви зможете лише після повернення боргу.

Особи, які вже мають статус безробітного:

Одночасно мати два статуси безробітного неможливо.

Причини відмови у наданні статусу безробітного:

Неповний пакет документів:

Для реєстрації необхідно надати певний перелік документів, передбачений законодавством. Відсутність будь-якого з них може стати причиною відмови.

Невідповідність критеріям:

Якщо ви не відповідаєте критеріям, встановленим для отримання статусу безробітного (наприклад, не готові до роботи або займаєтеся іншою діяльністю), вам можуть відмовити.

Неправильно оформлена заява:

Якщо ваша заява не відповідає вимогам, її можуть не прийняти до розгляду.

Як часто можна звертатися за оформленням статусу безробітного?

Повторна реєстрація:

Якщо вам відмовили у наданні статусу безробітного, повторно звернутися можна не раніше ніж через 7 днів.

Перереєстрація:

Якщо ви вже були зареєстровані як безробітний, але припинили реєстрацію, повторно зареєструватися можна через 30 днів (за загальних умов) або 90 днів (якщо ви не повернули кошти за попередню реєстрацію).

Які документи потрібні для реєстрації?

Перелік необхідних документів може відрізнятися залежно від конкретного центру зайнятості, але зазвичай включає паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку, документи про освіту та інші. Точний перелік документів вам нададуть у центрі зайнятості.

Інформація, наведена в цьому матеріалі, має загальний характер і може не враховувати всіх нюансів.Для отримання детальної інформації про процедуру реєстрації як безробітного, зверніться до найближчого центру зайнятості.

Нагадаємо, ми вже писали, чи мають право на комунальні пільги дружина військового та її діти від першого шлюбу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!