Чому виникають магнітні бурі та чи точними є прогнози

Астрофізикиня Олена Компанієць пояснює, що Земля функціонує як гігантський магніт із двома полюсами. Втім, географічні та магнітні полюси нашої планети не збігаються: у північній півкулі знаходиться південний магнітний полюс, а у південній — навпаки.

За словами науковиці, космічний простір заповнений величезною кількістю частинок — зокрема, протонів, електронів і ядер атома гелію, які рухаються з високими швидкостями. Ці частинки утворюють потік, відомий як космічна радіація. Від її згубного впливу нас захищає магнітне поле Землі, що виконує роль своєрідного захисного щита. Про це пише УП.

Магнітні бурі виникають унаслідок спалахів або потужних корональних викидів маси на Сонці. Коли такі явища спрямовані в бік Землі, у наш бік мчить потік заряджених частинок. Досягнувши планети, вони стикаються з магнітним полем, викликаючи його деформацію: спереду поле стискається, а позаду розтягується. Саме ці зміни в структурі поля й утворюють магнітну бурю.

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Компанієць додає, що силові лінії магнітного поля простягаються від одного полюса до іншого. Заряджені частинки, рухаючись уздовж цих ліній, формують авроральне коло — зону, де взаємодія з атмосферою викликає полярне сяйво. В Україні його можна спостерігати, коли Kp-індекс сягає щонайменше шістки.

Чи справді магнітні бурі стали частішими? Олена Компанієць стверджує, що так. Причина полягає в 11-річному циклі активності Сонця. Під час мінімуму на його поверхні майже немає плям, спалахів чи корональних викидів маси, тому й бурі відсутні. Але з наближенням до піку активності, який триває кілька років, їхня кількість зростає. Саме зараз Земля перебуває у фазі максимального зростання сонячної активності.

Прогнозування космічної погоди залишається викликом. Найточнішими вважаються прогнози на найближчу добу, тоді як довгострокові оцінки мають багато неточностей. За словами Компанієць, наразі немає методів, які б дозволили з 99% впевненістю передбачити сонячний спалах або магнітну бурю, тож прогнози потребують постійного оновлення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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