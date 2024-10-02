Чому яблука в Україні рекордно дорогі та чи варто чекати падіння цін

На початку жовтня ціни на яблука в Україні досягли рекордних висот, проте експерти запевняють, що ситуація зміниться найближчим часом. Ціни на ці популярні фрукти можуть стабілізуватися доволі швидко.

Дмитро Крошка, голова Української асоціації аграрного експорту, у коментарі виданню komersant.info поділився своїм прогнозом щодо ринку яблук та пояснив, чому ціни на цей популярний фрукт піднялися.

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На відміну від поширеної думки, літня спека не була основною причиною високих цін на яблука. Крошка пояснює, що основний фактор зростання вартості пов’язаний із великим попитом на технічні яблука — фрукти, що йдуть на перероблювання. Спека, хоч і вплинула на певні сорти фруктів, не стала ключовим чинником для підвищення цін на ринку яблук, особливо в садах, де застосовується зрошення.

Середні ціни на яблука в Україні. Джерело: index.minfin.com.ua Середні ціни на яблука в Україні. Джерело: index.minfin.com.ua

Однак проблема полягала в іншому. Через підвищений попит на технічне яблуко, його ціна зросла, що змусило фермерів стримувати продаж товарних яблук у надії на подальше зростання цін. Це призвело до тимчасового дефіциту на ринку, що вплинуло на вартість свіжих яблук. "Фермери очікують ще вищих цін, тому притримують товар", — зазначає Крошка.

Проте експерт впевнений, що вже в жовтні ситуація почне стабілізуватися. З настанням періоду активного продажу фермери поступово виводитимуть товарні яблука на ринок, що збільшить їхню пропозицію і сприятиме падінню цін. Він прогнозує, що ціна на яблука знижуватиметься не лише до кінця осені, а й надалі, навіть після новорічних свят.

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Очікується, що цьогорічний урожай яблук в Україні буде досить великим, що також сприятиме тривалому зниженню цін. За словами Крошки, стабільно низькі ціни на яблука можуть зберігатися аж до літа наступного року. Стрімких стрибків вартості більше не буде, що дозволить українцям насолоджуватися цим фруктом за доступними цінами.

Таким чином, за прогнозами експертів, вже в найближчі місяці ціна на яблука почне знижуватися, а споживачі зможуть купувати цей фрукт за більш доступними цінами.

Нагадаємо, в Україні один з популярних продуктів здорожчав вже на 147%.

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