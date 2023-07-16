Під Бахмутом прикордонники підірвали бліндаж з росіянами (відео)

На Бахмутському напрямку українські бійці-прикордонники накрили вогнем бліндаж ворога. Було знешкоджено щонайменше чотирьох російських бойовиків.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, знищити ворога вдалося завдяки спільній роботі аеророзвідників та мінометників.

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У мережі з'явилося відео знищення ворожого бліндажу:

"Ефектна та ефективна робота аеророзвідки та мінометників: прикордонники знищили бліндаж з окупантами під Бахмутом. Щонайменше 4 загарбників ліквідовані", – прокоментували у ДПСУ ці кадри.

Раніше бійці 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою аеророзвідників накрили позиції росіян на Сватівському напрямку.

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