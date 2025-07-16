Підтримав 261 нардеп: уряд Шмигаля відправили у відставку

Верховна Рада ухвалила рішення про відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Це також означає звільнення всього складу уряду.

Про це стало відомо з трансляції, яку нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк вів із зали засідань, пише liga.net. Відставку прем'єр-міністра підтримали 261 депутат. Ніхто з народних обранців не проголосував "проти", а ще чотири утрималися. 55 депутатів не взяли участі у голосуванні.

Усі міністри тепер виконують обов'язки тимчасово, доки не буде сформовано новий склад уряду.

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Зазначимо, що Денис Шмигаль офіційно подав заяву на відставку 15 липня. Раніше президент Володимир Зеленський запропонував посаду прем'єр-міністра нинішній першій віцепрем'єрці, міністерці економіки Юлії Свириденко, а також висловив підтримку кандидатурі Шмигаля на пост керівника Міністерства оборони.

Зараз чинний міністр оборони Рустем Умєров може бути призначений новим послом України в США.

Шмигаль займав посаду прем'єр-міністра з березня 2020 року, що стало найбільшим терміном на цій посаді в історії.

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