Підтримка чи критика: свіже соцопитування показало, як українці оцінюють Зеленського зараз

Довіра українців до президента Володимира Зеленського зростає – понад половина громадян підтримують його. Водночас раніше Дональд Трамп ставив під сумнів рівень його популярності.

Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Дослідження, проведене в лютому 2025 року, показало, що рівень довіри до Зеленського зріс.

Якщо в грудні 2024 року його підтримували 52% українців, а 39% висловлювали недовіру, то на початку 2025 року показник підтримки зріс до 57%, а рівень недовіри знизився до 37%. Таким чином, баланс довіри та недовіри досяг +20%, що на 7% більше, ніж два місяці тому.

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За словами соціолога Антона Грушецького, високий рівень довіри до президента Зеленського серед українців є підтвердженням його легітимності.

Опитування, проведене КМІС на початку лютого 2025 року, включало 1000 респондентів. Важливо, що в дослідження не брали участі жителі окупованих територій, хоча серед опитаних були внутрішньо переміщені особи. Крім того, у вибірку не потрапили українці, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Раніше ми вже розповідали, скільки громадян України довіряють Зеленському.

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