Подорожчають на 50-100 грн: умови яких тарифів Vodafone змінить з 1 березня

Оператор мобільного зв’язку Vodafone оголосив про підвищення цін на кілька своїх контрактних тарифних планів, серед яких Red Start, Red Pro, ULTRA та інші. Зміни почнуть діяти з 1 березня, а вартість зросте на 50-100 грн.

Таку інформацію надали представники оператора, пише OBOZ.UA. Вони уточнили, що одночасно з підвищенням цін у деяких тарифах зросте і кількість послуг. Однак для інших абонентів подорожчання відбудеться без додаткових переваг.

Тарифний план Red Pro подорожчає на 70 грн – з 260 до 330 грн на місяць. Водночас:

обсяг доступного інтернету зросте до 50 ГБ;

кількість хвилин для дзвінків на інші оператори збільшиться до 400;

ліміт SMS буде розширено до 350 повідомлень.

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Тарифний план Red Start подорожчає на 50 грн – з 190 до 240 грн на місяць, при цьому наповнення залишиться без змін.

Вартість тарифу Red Max зросте на 70 грн – з 330 до 400 грн на місяць. До того ж він буде перейменований на Red Unlim.

"Ви отримаєте безлімітний інтернет на максимальній швидкості. А послуги Online, Social та Video Pass стануть недоступними", – зазначили в операторі.

Тарифний план Red Unlim Plus подорожчає на 70 грн – з 400 до 470 грн на місяць, при цьому набір послуг не зміниться.

Ціна тарифу Red Unlim Max зросте на 75 грн – з 500 до 575 грн на місяць, водночас обсяг послуг залишиться тим самим.

Тарифний план ULTRA стане дорожчим на 100 грн – його вартість підвищиться з 600 до 700 грн на місяць, при цьому умови користування також залишаться без змін.

Водночас у Vodafone уточнили, що для всіх абонентів згаданих тарифів, які користуються послугою "Рік без абонплат", вартість залишиться незмінною до завершення її терміну дії. Після цього послугу можна буде підключити знову.

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