Мобільні оператори підвищують ціни: який пропонує доступні тарифи

У 2025 році три найбільші мобільні оператори України – Vodafone, Lifecell і Kyivstar – підвищать тарифи на свої послуги. Більшість тарифів зросте на 40-75 гривень.

Це рішення компанії прийняли через зростання вартості електроенергії та збільшення витрат на відновлення мереж після обстрілів. Одним із способів заощадити є перехід до іншого оператора.

Компанії намагаються залучити нових клієнтів, пропонуючи значні знижки. Крім того, деякі оператори мають спеціальні доступні тарифи для пенсіонерів.

Тарифи Київстар на 2025 рік

Ще наприкінці 2024 року Київстар підняв ціни в середньому на 25%. Найдоступніші тарифи цього оператора – це Love Ua:

LOVE UA Магніт – для тих, хто перейшов від іншого оператора. Протягом перших 12 місяців тариф коштує 100 гривень на місяць, після цього – 175 гривень. У пакет входить 20 ГБ мобільного інтернету та 1200 хвилин на дзвінки як на Київстар, так і на номери інших компаній.

– для тих, хто перейшов від іншого оператора. Протягом перших 12 місяців тариф коштує 100 гривень на місяць, після цього – 175 гривень. У пакет входить 20 ГБ мобільного інтернету та 1200 хвилин на дзвінки як на Київстар, так і на номери інших компаній. LOVE UA Комфорт – для осіб старше 60 років та людей з інвалідністю. Вартість складає 140 гривень на місяць, включаючи 6 ГБ мобільного інтернету та 60 хвилин дзвінків на номери інших операторів.

– для осіб старше 60 років та людей з інвалідністю. Вартість складає 140 гривень на місяць, включаючи 6 ГБ мобільного інтернету та 60 хвилин дзвінків на номери інших операторів. LOVE UA Світло Контракт – для звичайних користувачів. Вартість – 250 гривень на місяць, що включає 20 ГБ мобільного інтернету та 150 хвилин дзвінків поза мережею Київстар.

Найдорожчий тариф – Успіх Контракт. Він коштує 600 гривень на місяць і надає безлімітний мобільний інтернет, а також 1000 хвилин на дзвінки на інші номери.

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Тарифи Лайф у 2025 році

Ця компанія підняла ціни в середньому на 35%. Однак якщо оплатити тариф за рік вперед, можна отримати знижку 15%.

Найбільш доступні тарифи від Лайф – це наступні плани:

Просто Лайф – з 5 лютого 2025 року тариф зросте до 210 гривень на місяць, або 120 гривень, якщо ви перенесли номер на Лайф. У пакет входить 8 ГБ мобільного інтернету і 300 хвилин дзвінків на номери інших операторів.

Смарт Лайф – вартість складає 300 гривень на місяць або 160 гривень за умови перенесення номера. Користувач отримує 25 ГБ інтернету і 500 хвилин дзвінків по Україні.

– вартість складає 300 гривень на місяць або 160 гривень за умови перенесення номера. Користувач отримує 25 ГБ інтернету і 500 хвилин дзвінків по Україні. Вільний Лайф – тариф коштує 425 гривень на місяць або 240 гривень при перенесенні номера. Пакет включає безлімітний інтернет і 1000 хвилин дзвінків на номери інших операторів.

Найдорожчий тариф – Platinum Лайф. Він коштує 600 гривень на місяць і надає безлімітний інтернет і 3500 хвилин дзвінків на номери інших операторів. Якщо ви перейдете на Лайф, тариф знизиться до 350 гривень.

Тарифи Vodafone у 2025 році

Найбільш доступні тарифи від Vodafone включають пакети: Vodafone Light+ (185 гривень на місяць), SuperNet Turbo (250 гривень на місяць з безлімітним інтернетом) і SuperNet Start (260 гривень за 25 ГБ інтернету).

Популярний тариф Joice Start за 270 гривень на місяць пропонує безлімітний доступ до 45 популярних онлайн-додатків та 20 ГБ мобільного інтернету. За таку ж суму на місяць доступний тариф Turbo Безлім, що передбачає безлімітний інтернет.

Оператор також пропонує акції для нових клієнтів, які перенесли номер. У перші 6 місяців після підключення, ви можете платити лише 100 гривень на місяць за тариф Turbo або 120 гривень за Joice Start.

Раніше ми розповідали, що оператор мобільного звʼязку lifecell підвищує тарифи.

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