Оператор мобільного звʼязку lifecell підвищує тарифи: подробиці

Оператор мобільного зв'язку lifecell планує підвищити тарифи для існуючих абонентів у лютому 2025 року. Головною причиною зростання цін є майже дворазове збільшення вартості електроенергії за минулий рік.

У 2025 році компанія прогнозує витрати на електроенергію в розмірі 2,3 млрд грн.Про це повідомив генеральний директор DVL Михайло Шелемба в інтерв'ю Forbes Ukraine.

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Шелемба зазначив, що останнє підвищення тарифів відбулося півтора року тому і торкнулося лише 15% абонентів. Нові клієнти, які перейшли до lifecell з грудня, зможуть користуватися зафіксованими тарифами до кінця року.

Нагадаємо, в Україні з 1 лютого зміниться порядок виплат родичам полонених і безвісти зниклих військових.

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