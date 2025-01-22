Оператор мобильной связи lifecell повышает тарифы: подробности

Оператор мобильной связи lifecell планирует повысить тарифы существующим абонентам в феврале 2025 года. Главной причиной роста цен есть почти двукратное увеличение стоимости электроэнергии за прошлый год.

В 2025 году компания прогнозирует расходы на электроэнергию в размере 2,3 млрд грн. Об этом сообщил генеральный директор DVL Михаил Шелемба в интервью Forbes Ukraine.

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Шелемба отметил, что последнее повышение тарифов произошло полтора года назад и коснулось всего 15% абонентов. Новые клиенты, перешедшие в lifecell с декабря, смогут пользоваться зафиксированными тарифами до конца года.

Напомним, в Украине с 1 февраля изменится порядок выплат родственникам пленных и без вести пропавших военных.

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